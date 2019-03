Brusselse tramchauffeurs zijn “onveiligheid” beu en leggen spontaan het werk neer: deze trams rijden niet HAA

12 maart 2019

09u15

Bron: Bruzz, Twitter 3 Het tramverkeer in Brussel is deze ochtend zwaar verstoord door een spontane staking bij de MIVB. Het personeel protesteert tegen de onveiligheid in premetrostation Lemonnier.

Vrijdag is een man neergestoken in het station Lemonnier, zo deelde het parket van Brussel gisteren mee. “Deze ochtend vonden sommige personeelsleden dat dit station gevaarlijk is”, zegt een MIVB-woordvoerster.

Door de staking is het tramverkeer in de hoofdstad ernstig verstoord. Tramlijnen 19, 51, 81, 82 en 97 rijden helemaal niet. Lijn 92 wordt slechts gedeeltelijk bediend. Het tramverkeer op de lijnen 4 en 9 verloopt inmiddels weer normaal, meldt de MIVB in een update op Twitter.

Het is onduidelijk hoelang de staking nog zal duren. De directie van de MIVB is ter plaatse om te luisteren naar de eisen van de stakers.

Reizigers die gehinderd zijn door de staking kunnen op de website van de MIVB een hinderattest downloaden.

Tram 4 en 9 rijden opnieuw normaal. #MIVB



Tramlijnen 19, 51, 81, 82 en 97 rijden momenteel niet.



Lijn 92 wordt gedeeltelijk bediend. #MIVB STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link