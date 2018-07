Brusselse tieners vallen vrouwelijke redders lastig in Oostende Siebe De Voogt en Tatiana Triest

15 juli 2018

19u44

Bron: eigen berichtgeving, VTM Nieuws 259 Enkele tieners uit het Brusselse zorgden gisterenavond rond 19 uur voor moeilijkheden aan de redderspost ter hoogte van de Koninginnelaan in Oostende. Ze vielen redders lastig en luisterden niet naar hun richtlijnen. De politie werd ter plaatse geroepen, maar dat bracht de tieners niet tot bedaren.

Een tiental allochtone jongeren hebben drie vrouwelijke redders lastiggevallen. Ze daagden hen verbaal uit, daarna probeerden ze hun reddersstoel te verplaatsen en werden de jongeren ook fysiek agressief.

"Er is geduwd en getrokken uit zelfverdediging. Wanneer we ons aangevallen voelen, proberen we de jongeren van ons weg te houden. Dat is ons goed gelukt. Helaas heeft een redder een slag in het gezicht gekregen, maar hij heeft geen ernstige kwetsuren opgelopen", dat zegt Jonathan De Vos, hoofdredder van Oostende aan VTM Nieuws.



Uiteindelijk werden twee 18-jarigen van hun vrijheid beroofd. Ze werden enkele uren opgesloten in de cel en mochten daarna beschikken.

Incidenten

Tijdens de zomervakantie in Oostende moeten agenten minstens twee keer per week uitrukken voor incidenten met toeristen op het strand. "Meestal moeten we ter plekke komen omdat mensen de richtlijnen van de redders niet volgen", aldus commissaris Carlo Smits van de lokale politie in Oostende. "Redders krijgen het niet uitgelegd of de mensen willen het niet begrijpen. We proberen dan te bemiddelen. Als blijkt dat de mensen niet voor rede vatbaar zijn, dan verwijderen we ze van het strand."

In een bewaakte strandzone staan altijd twee of drie redders. In de zone waar het incident is gebeurd waren het toevallig drie vrouwelijke redders. "Ik denk dat ze meer problemen hadden met het gezag van een vrouw dan met het gezag van een man", zegt Jonathan De Vos. "We gaan er geen rekening mee houden in de toekomst. We zetten bekwame mensen op het strand, ongeacht hun geslacht", besluit hij. De redders vragen meer respect. Ze staan er in de eerste plaats voor de veiligheid van de toeristen.

Geen politionele bevoegdheid

Redders mogen strandgangers geen boetes geven, want ze hebben geen politionele bevoegdheid. "Dat zal overigens niet snel gebeuren", zegt Johan Vande Lanotte, burgemeester van Oostende (sp.a). "Redders zijn vaak heel jonge mensen. Ze moeten in de eerste plaats helpen en moeten vermijden dat er iets zou gebeuren. Als je toestaat dat ze sanctioneren, dan vervalt die rol van helper een beetje. De politie werd onmiddellijk opgeroepen. Zij zijn er op enkele minuten. Waarom zouden we die jonge mensen dan belasten met politiemaatregelen als de politie dat zelf kan", aldus Vande Lanotte.