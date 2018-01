Brusselse studente (19) ontvoerd, dagenlang opgesloten en meermaals verkracht in Charleroi

IB

01u30

Bron: Belga

4

Thinkstock Illustratiebeeld. Volgens het slachtoffer werd ze afgelopen weekend door vijf personen ontvoerd toen ze uit een nachtclub in Brussel kwam, en naar een studio in het centrum van Charleroi gebracht.

Het parket van Charleroi heeft twee personen aangehouden wegens verkrachting en vrijheidsberoving. Ze worden ervan verdacht een 19-jarige studente drie dagen lang te hebben opgesloten in een appartement in Charleroi en haar daar seksueel te hebben misbruikt. De tiener kon haar broer waarschuwen via haar gsm.