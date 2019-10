Brusselse strafuitvoeringsrechtbank beslist maandag over beoordelen mentale toestand van Dutroux PVZ

27 oktober 2019

13u01

Bron: Belga 1 De Brusselse strafuitvoeringsrechtbank beslist maandag om 13.00 uur of er een nieuwe psychiatrische expertise van Marc Dutroux moet komen of niet. De advocaten van Dutroux vragen zo'n nieuw onderzoek, om nadien eventueel een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating van hun cliënt te kunnen indienen. De uitspraak gebeurt in het Brusselse justitiepaleis, maar achter gesloten deuren.

De advocaten van Marc Dutroux, Bruno Dayez en Nicolas Cohen, vragen concreet dat er een panel van vijf psychiaters zou worden aangeduid om de huidige mentale toestand van de nu 62-jarige Dutroux te beoordelen, en ook het risico op recidive. Op basis van de resultaten van die expertise hopen ze een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating te kunnen indienen. De advocaten lieten eerder al weten ze mikken op 2021 voor zo'n vrijlating onder voorwaarden.

Marc Dutroux zit nu 23 jaar in de cel. In 2004 werd de meest gehate crimineel van het land tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, opsluiting en het seksueel misbruiken van zes meisjes in 1995 en 1996 en het vermoorden van vier van zijn slachtoffers.

Verbannen levenslange gevangenisstraf

"Onze gevangenissen zijn begraafplaatsen", zei Dayez onlangs. "Echter -sommigen nemen hier geen aanstoot aan- gedetineerden zijn mensen. Zolang ze niet als zodanig worden behandeld, is er geen voordeel te verwachten van hen opzij te zetten, noodzakelijkerwijs tijdelijk. Boven een zeker aantal jaren, lijkt de straf mij enorm en buitensporig in het licht van een mensenleven", zei hij. De levenslange gevangenisstraf moet in zijn ogen verbannen worden uit het strafwetboek.

Meester Georges-Henri Beauthier, die een slachtoffer en haar vader vertegenwoordigt, heeft de minimale inspraak aangeklaagd van zijn cliënten in de debatten van de strafuitvoeringsrechtbank, onder meer de onmogelijkheid om kennis te nemen van het dossier voor de zitting en om het geheel ervan bij te wonen.

Marc Dutroux is in 2013 een eerste keer voor de strafuitvoeringsrechtbank verschenen. Zijn voorgelegd herklasseringsplan werd toen als onrealistisch verworpen.