Brusselse Sint-Jan Berchmanscollege gaat leerlingen scannen kv

29 november 2019

18u07

Bron: Belga 4 Het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel gaat vanaf maandag zijn leerlingen scannen bij het binnenkomen en buitengaan van de school. Dat schrijft het Brusselse nieuwsmedium Bruzz.

Vrijdag 29 november liet de school aan elke boekentas een barcode hangen. Die barcodes zullen vanaf maandag 2 december gescand worden wanneer de leerlingen binnen en buiten gaan.

"Het gaat om een proefproject. We hopen zo makkelijker zicht te krijgen op wie wanneer binnen is, en vereenvoudigen zo de administratie", vertelt directeur Hilde Gryseels aan Bruzz. Binnenkort zal blijken of de tool succesvol blijkt en wie weet volgen binnenkort nog scholen die dit systeem toepassen.

Het systeem moet vooral de naschoolse opvang vergemakkelijken. Momenteel moet er nog handmatig genoteerd worden wie in de opvang blijft en wie dus hoeveel moet betalen voor de opvang.