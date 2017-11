Brusselse school met 300 kinderen ontruimd na gaslek mvdb

10u04

Bron: VTM Nieuws 0 belga belga Een school met 300 kinderen is ontruimd na een gaslek in het centrum van Brussel, bevestigt de brandweer aan VTM Nieuws. Fase twee van het rampenplan is intussen afgekondigd.

Arbeiders raakten een gasleiding aan Nieuwland in de buurt van het Zuidstation, met een sterke gasgeur tot vervolg. Uit voorzorg is een school met 300 kinderen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden.

Het is nog niet duidelijk of het om een hoge- of een lagedrukleiding gaat.