Brusselse ring volledig afgesloten in beide richtingen door zwaar ongeval in Halle: medisch rampenplan van kracht kv Tom Vierendeels

01 augustus 2018

18u24

Bron: Belga, eigen berichtgeving 580 De Brusselse binnen- en buitenring zijn sinds 17.30 uur volledig afgesloten ter hoogte van Halle, nadat bij een zwaar verkeersongeval op de Buitenring een vrachtwagen is uitgebrand. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De c iviele Bescherming en het Rode Kruis zijn ter plaatse om water uit te delen in de file. Het medisch rampenplan is van kracht. De politie heeft stukken vangrail in de middenberm weggenomen zodat voertuigen rechtsomkeer kunnen maken.

Het ongeval gebeurde toen een vrachtwagen die geladen was met papier op de buitenring om een nog onbekende reden van zijn baan afweek en tegen de middenberm botste, net onder een brug. Het papier vatte vuur, wat meteen voor een grote rookpluim zorgde. De brandweer Vlaams-Brabant-West kon het vuur blussen, maar de vrachtwagen raakte wel zwaar beschadigd.

Doordat de vrachtwagen bij het ongeval de brug heeft geraakt en er onder de brug brand heeft gewoed, moeten ingenieurs nu nagaan of de brug nog stabiel is, alvorens het verkeer over de brug en over de ring opnieuw door kan. Zowel de buiten- als de binnenring zijn dan ook volledig versperd en het verkeer staat er stil. Ingenieurs van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn ter plaatse om de brug te inspecteren. Zolang niet duidelijk is of de brug nog voldoende stabiel is, blijft de snelweg dicht.

De politie heeft inmiddels stukken vangrail in de middenberm weggenomen zodat de voertuigen in de file rechtsomkeer kunnen maken. Het verkeer wordt onder politiebegeleiding naar de dichtsbijzijnde afrit gebracht. Motorrijders mochten eerder al vertrekken.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden. Wie vanuit Groot-Bijgaarden de E19 naar Bergen en Charleroi wil bereiken, doet dat het best via de binnenring. Hetzelfde geldt voor wie vanuit Groot-Bijgaarden de E429 naar Halle wil bereiken, en voor wie vanuit Machelen of Strombeek de E19 naar Bergen en Charleroi wil bereiken.

