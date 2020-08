Brusselse Ring krijgt nieuwe verkeersborden voor verlaging maximale snelheid tot 100 km/uur HR,SRB

28 augustus 2020

09u14

Bron: Belga 0 Binnenland De drie bevoegde ministers uit de Vlaamse en Brusselse regering hebben een van de nieuwe verkeersborden onthuld die binnenkort de snelheidsbeperking tot 100 kilometer per uur op de Brusselse ring aangeven. Vanaf 1 september geldt die beperking op alle wegvakken die onder Vlaams of Brussels beheer vallen, tenzij de maximale snelheid er vandaag al lager ligt.

De nieuwe maximumsnelheid gaat dus volgende week dinsdag in. Hij moet de verkeersveiligheid verhogen, de luchtkwaliteit helpen verbeteren en de geluidsoverlast en CO2-uitstoot verlagen. De Vlaamse ministers Lydia Peeters (Open Vld) en Benjamin Dalle (CD&V) en Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) trokken vrijdag naar Machelen om er één van de 280 verkeersborden te onthullen die een aannemer in opdracht van het agentschap Wegen en Verkeer aan het plaatsen is om die snelheidsbeperking aan te duiden.

De verlaging van de maximumsnelheid heeft volgens Van den Brandt veel voordelen: “100, dat is meer verkeersveiligheid, betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en uitstoot. Dit is een belangrijke investering in de leefbaarheid in en rond Brussel”, aldus de minister.

De nieuwe maximale snelheid wordt dus 100 kilometer per uur. Waar vandaag uit veiligheidsoverwegingen al beperkingen van 90 en 70 kilometer per uur gelden, blijven die behouden. Het gaat om het westelijke deel van de ring in Sint-Pieters-Leeuw, Anderlecht en Vorst, het oostelijke deel van de ring in Hoeilaart, Overijse en Tervuren en het viaduct van Vilvoorde. Op de strook van 15 kilometer op Waals grondgebied komt er geen verlaging van de maximumsnelheid.

Woluwelaan

De nieuwe snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur zal trouwens ook gelden voor de parallelwegen van de ring ter hoogte van de Woluwelaan (R22) in Zaventem/Diegem (Machelen), het verkeersknooppunt van de ring en de A12, het verkeersknooppunt van de ring en de E40 in de richting van Gent/Oostende en afrit nr. 13 van de ring in Dilbeek.

