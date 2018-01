Brusselse relschoppers voor de rechter: "Ik had drugs genomen en herinner mij niets meer" SR HA

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Baert Het parket eist twee jaar cel voor de Brusselse rapper Benlabel omdat hij op Facebook zou hebben opgeroepen tot de rellen. In totaal staan vandaag zes mensen terecht voor hun aandeel bij het geweld in het centrum van Brussel op 11 november. Zes verdachten van de rellen op 11 november in hartje Brussel verschijnen vandaag voor de rechter. Een jongeman uit Schaarbeek riskeert drie jaar cel voor brandstichting van een bestelwagen in de voetgangerszone. "Ik had drugs genomen en herinner mij niets meer", klonk het. Tegen rapper Benlabel is twee jaar cel geëist omdat hij op Facebook zou hebben opgeroepen tot de rellen.

Op 11 november 2017 kwam het, na de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust, tot rellen aan de Brusselse Beurs en op de Lemonnierlaan. Daarbij werden onder meer wagens in brand gestoken en verschillende winkels geplunderd. Volgens het Brusselse parket was de 19-jarige Mohamed E.B. één van de mensen die een nachtwinkel plunderde en vernielde.

Baert Volgens het parket is Mohamed E.B. duidelijk te herkennen op camerabeelden terwijl hij een winkel plundert.

Het parket eiste twee jaar cel tegen de jongeman, die al eerder door de jeugdrechtbank veroordeeld werd voor diefstallen met geweld. Zelf ontkende hij de feiten. "Ik was daar wel in de buurt, maar dat ben ik niet op die beelden. Ja, ik heb dezelfde Nikes als de man op de foto's. Zoveel jongeren hebben die", klonk het.

Zijn advocaat, meester Vincent Lurquin, vroeg de vrijspraak. "De beelden zijn onvoldoende om hem te veroordelen, men had ook de winkeluitbater en de andere getuigen moeten ondervragen om zekerheid te hebben", klonk het. "Dat is allemaal niet gebeurd, dus is er twijfel." Het vonnis valt op 2 februari.

Ja, ik heb dezelfde Nikes als de man op de foto's. Zoveel jongeren hebben die Mohamed E.B. (19)

Videobeelden

Na de rellen werden in totaal 31 verdachten opgepakt. De politie had aan de bevolking gevraagd om beelden van het geweld door te sturen zodat ze zoveel mogelijk heethoofden zou kunnen identificeren.

Tweede verdachte

Baert De tweede verdachte, een jongeman uit Schaarbeek, heeft een blanco strafblad, maar riskeert drie jaar cel. "Opzettelijke brandstichting is een zeer ernstig feit", verduidelijkte de procureur.

De tweede verdachte die vandaag voor de rechter moest komen, is een jongeman uit Schaarbeek met de Marokkaanse nationaliteit. Hij riskeert drie jaar cel voor brandstichting van een bestelwagen in de voetgangerszone. "Hij heeft een blanco strafblad, maar opzettelijke brandstichting is een zeer ernstig feit. Vandaar vraag ik een zware straf", aldus de procureur.

Kan het niet zijn dat er in heel die menigte nog iemand liep met dezelfde jas? Advocaat van beklaagde N.B.

De beklaagde N.B. verklaarde dat hij niet meer weet wat hij die avond deed. "Ik had drugs genomen en herinner mij niets meer." Zijn advocaat vondt het dossier tegen zijn cliënt dun. "De dader van de brandstichting verbergt zijn gezicht. Kan het niet zijn dat er in heel die menigte nog iemand liep met dezelfde jas?" De verdediging vroeg de vrijspraak.

Brusselse rapper

Baert De procureur vindt dat er duidelijk een verband is tussen het Facebookbericht van Benlabel en de rellen.

Ook de Brusselse rapper Benlabel, wiens echte naam Jilani D. is, moest zich vandaag voor het gerecht verantwoorden. Het parket vroeg twee jaar cel tegen de man omdat hij op zijn Facebookpagina zou hebben opgeroepen tot de rellen. "We gaan alles afbreken aan Lemmonier", schreef hij de dag voor het geweld op het internet. Bij de post stond een foto waarop Benlabel te zien was met twee automatische wapens. Hij was een dag later zelf ook aanwezig aan de Beurs en filmde de samenscholing.

"Het gaat duidelijk om schriftelijke bedreigingen aan het adres van de handelaars, bewoners, politie en iedereen die zich op de Lemonnierlaan zou bevinden", zei de procureur. "Aankondigen dat er brand zal gesticht worden, kan niet anders dan als een dreigement geïnterpreteerd worden. Die dreigende taal werd geuit op Facebook en was dus publiek toegankelijk voor iedereen. Bovendien is dit misbruik van een telecommunicatiemiddel."

Verkeerd geïnterpreteerd

Zelf verklaarde Benlabel dat hij helemaal niet de bedoeling had op te roepen tot rellen. "Dat was gewoon een uitdrukking, een oproep om te feesten als Marokko zich zou kwalificeren. Die foto met wapens was een vakantiekiekje uit Thailand dat daar los van stond."

Volgens zijn advocaat werden de woorden van Benlabel achteraf verkeerd geïnterpreteerd, in het licht van de rellen. "Dit was een overdrijving", klonk het. "Hij heeft in zijn rol als rapper straattaal gebruikt, zonder kwaad in de zin te hebben. Dit was ook geen dreigement aangezien het bericht op zijn privé-pagina geplaatst werd."

