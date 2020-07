Brusselse regering wil meer vrouw op straat: “Vrouwen moeten zich veiliger voelen om zich vrij doorheen de stad te bewegen” MDG

16 juli 2020

14u17

Bron: Belga 5 De Brusselse regering wil vrouwen een veiliger gevoel geven op straten, pleinen, in het openbaar vervoer en op de fiets, onder meer door extra aandacht te besteden aan verlichting en stadsinrichting. Dat is maar één van de 56 actiepunten in het 'Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen', dat staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) donderdag heeft voorgesteld.

Een actieplan voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen is één van de speerpunten in het Brusselse regeerakkoord. Uit het meest recente onderzoek van equal.brussels blijkt namelijk dat meer dan de helft van de Brusselse vrouwen tijdens hun leven al met partnergeweld te maken had, en dat meer dan 85 procent al het slachtoffer werd van seksuele intimidatie. Ongeveer een jaar na de vorming van de Brusselse regering ligt het plan nu op tafel. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) stelde het vandaag/donderdag voor.

Groot deel sensibilisering en preventie

Het 'Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen' bestaat uit 56 actiepunten in verschillende bevoegdheidsdomeinen en sectoren. Een groot deel is gericht op sensibilisering en preventie. Zo zullen de gewestelijke overheidsdiensten, de politie en het personeel van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB bijvoorbeeld specifieke opleidingen volgen en zal er op Brusselse festivals gesensibiliseerd worden tegen seksuele intimidatie.

In #Bxl heeft meer dan de helft van vrouwen te maken met een vorm van partnergeweld en werd 86% van de vrouwen al het slachtoffer van seksuele intimidatie. #brugov neemt haar verantwoordelijkheid en lanceert het eerste Brusselse Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. pic.twitter.com/6DHlDBGHCe Nawal Ben Hamou(@ nawalbenhamou) link

Opvangcentrum

Maar het plan omhelst ook heel wat concrete acties op het terrein. Zo wordt er een opvangcentrum opgericht waar vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld met of zonder kinderen terecht kunnen in afwachting van een duurzamere oplossing. Dat opvangcentrum moet er tegen 2024 zijn.

Meer vrouw op straat

Daarnaast zet de Brusselse regering zich in voor meer vrouw op straat. Door meer aandacht te besteden aan verkeersveiligheid en een veilige inrichting van straten en pleinen, bijvoorbeeld via betere verlichting en bredere voetpaden, wordt sociale controle makkelijker en voelen vrouwen zich veiliger om zich vrij doorheen de stad te bewegen en niet langer bepaalde straten te mijden of hun kledij aan te passen, is de redenering.

Ook figuurlijk wil de hoofdstad meer vrouwen op straat: de Brusselse regering zet zich in om meer straten en pleinen te vernoemen naar vrouwen.

Deeltijdse evaluatie

De ploeg van minister-president Rudi Vervoort (PS) verbindt zich ertoe het plan tussentijds te evalueren via de commissie Gelijke Kansen in het Brussels Parlement, in nauwe samenwerking met de Brusselse Raad voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, en maatregelen indien nodig toe te voegen of aan te passen. Die Raad werkt tegen het najaar ook aan een studie van de impact van de coronacrisis en de lockdown op vrouwen in Brussel.

Lees ook:

Vrouwen getuigen over aanhoudend seksisme: “Mama, wat is pijpen en waarom wil die man dat je dat doet?” (+)

Debby (20) filmt hoe ze lastiggevallen wordt op strand van Oostende: “Is neen niet duidelijk genoeg?”