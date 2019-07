Brusselse regering is zo goed als rond: “Woensdag eedaflegging” TT

13 juli 2019

08u38

Bron: Belga, Le Soir, RTBF 0 In Brussel zijn de politieke onderhandelaars van PS, Ecolo en DéFI aan Franstalige kant en Groen, Open Vld en sp.a aan Vlaamse kant er zo goed als uit. Gisterenavond is het regeerakkoord voor het gewest in een eerste lezing afgerond, dit weekend al moet er na informele contacten al een tweede lezing volgen. Volgens Le Soir legt de nieuwe regering woensdag de eed af. Centraal in de tekst staat mobiliteit en wonen.

De onderhandelaars hebben gisteren rond 16.30 uur de eerste lezing afgerond van wat een Brussels regeerakkoord moet worden. Tijdens het weekend vinden er bilaterale gesprekken plaats en maandagnamiddag hervat het overleg over de overblijvende knelpunten.

"De eerste lezing is afgerond", verklaarde Laurette Onkelinx na afloop. "Maar er blijven nog knelpunten over, en niet van de minste", verklaarde de PS-onderhandelaarster. Ze hoopte dat men maandagavond of -nacht zou kunnen afronden, maar dat is nog niet zeker. Vooral over fiscaliteit zou er nog gesproken moeten worden.

Toch is een volledig akkoord nakend, schrijven onder andere de RTBF en Le Soir vandaag. Mobiliteit zou een van de speerpunten worden voor de nieuwe regeringsploeg, met een veralgemeende zone 30 in heel het gewest, en een akkoord over metrolijn 3.