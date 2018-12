Brusselse regering bouwt nieuw centrum voor opvang van drugsverslaafden IB

06 december 2018

04u31

Bron: Belga 0 De Brusselse regering trekt volgend jaar 5 miljoen euro uit voor de oprichting van een laagdrempelig geïntegreerd centrum voor drugsverslaafden, dat tegen 2023 de deuren moet openen in de buurt van de Haven van Brussel. Dat heeft minister-president Rudi Vervoort aangekondigd in een gesprek met Belga.

Voor Vervoort moet de drugproblematiek eerder door de bril van de openbare gezondheid dan door de bril van de repressieve aanpak bekeken worden. Rudi Vervoort verwijst voor het project naar Portugal, waar drugs sinds 2000 gedecriminaliseerd zijn. "Het aantal verslaafden is er tot verbazing van velen afgenomen en de criminele netwerken zijn geslonken", aldus de Brusselse minister-president, die de toestand in Lissabon is gaan bekijken.

Het project voorziet de oprichting van een geïntegreerd centrum voor het behandelen van drugverslaafden. Dat centrum, dat volgens Vervoort laagdrempelig zal zijn, bestaat niet enkel uit een verbruikersruimte. Een volledig multidisciplinair team staat klaar om een breed gamma van diensten aan te bieden.

Dag- en noodopvang

Zo is er een dagopvang, waar de mensen zichzelf en hun kleren kunnen wassen, een warme maaltijd nuttigen en een arts raadplegen. Daarnaast komt er "noodopvang" van hoogstens twaalf dagen om de verslaafden op te volgen, hun druggebruik te stabiliseren, hen eventueel door te verwijzen naar ziekenhuizen, of met de hulp van een medewerker van het centrum administratieve stappen te zetten om terug in orde te zijn met de sociale zekerheid.

Daarnaast biedt het centrum ook huisvesting aan met een specifiek programma van hoogstens zes maanden. Tenslotte is er ook een inruilbalie waar de drugverslaafden hun spuiten en ander materiaal gratis kunnen inruilen voor nieuwe, gesteriliseerde exemplaren om zo de risico's op ziekten zoals hepatitis C of besmetting met hiv te vermijden.

Lastenboek en aanbesteding

Het centrum zou de deuren moeten openen in 2023. Volgend jaar moet het lastenboek worden opgesteld en in 2020 zou de architect moeten worden aangesteld en de aanbesteding gedaan. Ook de stad Brussel, de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en het gerecht zijn bij het project betrokken.

Er zal beroep gedaan worden op het personeel van Transit, het crisisopvangcentrum voor druggebruikers, aangevuld met extra personeel, afhankelijk van de noden.