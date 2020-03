Brusselse regering bespreekt toekomst van Europese wijk met Europese vertegenwoordigers KVE

De ministers van de Brusselse regering hebben dinsdag voor de zevende keer en voor het eerst sinds de nieuwe legislatuur de hoogste vertegenwoordigers van de Europese instellingen ontmoet. Een van de hoofdpunten op de agenda van deze jaarlijkse vergadering was de verdere heropwaardering van de Europese week binnen het Richtplan van Aanleg (RPA).

De beleidstop was voor de Brusselse ministers de uitgelezen kans om de ambities en initiatieven voor te stellen die ze als nieuwe regering hebben opgenomen. Tijdens de vergadering werd een stand van zaken opgemaakt voor de verschillende projecten die de Europese instellingen plannen op het Brussels grondgebied, maar bovenal werden de grote herinrichtingswerken die het gewest wil uitvoeren in de Europese wijk in detail voorgesteld.

Het Richtplan van Aanleg (RPA) is het belangrijkste wapenfeit, want de Europese wijk veroudert en verarmt snel qua stedenbouwkundige kwaliteit. Met het RPA wil het gewest de wijk, die nu overgeleverd is aan de auto, comfortabeler maken voor alle gebruikers door meer woningen, openbare- en groene ruimte te creëren. Het openbaar onderzoek rond het RPA "Wet" liep af in december.

Een volgende belangrijke stap in de opwaardering van de Europese wijk wordt de herinrichting van het Schumanplein. Hier volgt er tussen april en juni een openbaar onderzoek. De vergunning is voorzien voor het einde van het jaar. Daarnaast moet er ook een architecturaal ambitieuze voetgangers- en fietsverbinding komen tussen het Schuman- en Luxemburgplein, laat het kabinet van staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-sp.a) weten.