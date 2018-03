Brusselse regering bereikt akkoord over kinderbijslag: 150 euro per kind vanaf 2020 kg

28 maart 2018

18u00

Bron: Belga 1 De Brusselse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de Brusselse kinderbijslag. De basisbijdrage zou 150 euro per kind bedragen, terwijl ook sociale correcties voorzien zijn. Dat is in regeringskringen vernomen, terwijl de ministerraad nog steeds bezig is.

Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen rekenen op een basisbedrag van 150 euro voor alle kinderen die na 1 januari 2020 geboren zijn. Kinderen die voordien geboren zijn, krijgen 140 euro tot eind 2025. Vanaf 1 januari 2026 krijgen zij ook 150 euro.

Kinderen tussen 12 en 24 jaar krijgen een basisbedrag van 160 euro. Dat wordt opgetrokken tot 170 euro, indien ze hogere studies volgen.

Het nieuwe systeem gaat in vanaf 1 janauri 2020 en in tegenstelling tot in de andere gewesten zou het ook gelden voor de kinderen die voor die datum geboren zijn.

Stand still

De Brusselse regering voert ook een 'stand still' in, waardoor geen enkel gezin erop achteruit zou gaan. De geboortepremie voor het eerstgeboren kind is vastgelegd op 1.100 euro en op 500 euro voor de volgende kinderen.

Grotere toeslagen komen er voor gezinnen met een inkomen dat lager ligt dan 45.000 euro en nog grotere toeslagen voor gezinnen met een inkomen lager dan 31.000 euro. Voor de éénoudergezinnen met meerdere kinderen in de laagste inkomens wordt nog eens een bijkomende inspanning gedaan. Naast de inkomsten uit arbeid wordt voor de berekening van deze categorieën ook rekening gehouden met het bezitten van twee of meerdere woningen.

Het cdH lag in de Brusselse regering lang dwars over het nieuwe kinderbijslagmodel, omdat het te duur zou zijn en uiteindelijk zou leiden tot een lager bedrag in vergelijking met de Vlaamse en Waalse gezinnen.

Meer over politiek

samenleving