Brusselse rechtbank stemt in met nieuw psychiatrisch onderzoek van Marc Dutroux ADN

28 oktober 2019

13u12

Bron: Belga De Brusselse strafuitvoeringsrechtbank heeft vandaag beslist dat er een nieuwe psychiatrische expertise moet komen van Marc Dutroux. De advocaten van Dutroux hadden om zo'n nieuw onderzoek gevraagd, om nadien eventueel een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating van hun cliënt te kunnen indienen.

Marc Dutroux zit nu 23 jaar in de cel. In 2004 werd de meest gehate crimineel van het land tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, opsluiting en het seksueel misbruiken van zes meisjes in 1995 en 1996 en het vermoorden van vier van zijn slachtoffers.

Een eerdere diagnose luidde dat Dutroux psychopathisch is. Experts moeten nu het risico inschatten dat Dutroux zou hervallen. Zijn advocaten hopen hem tegen 2021 vrij te krijgen.



In mei komt de strafuitvoeringsrechtbank opnieuw samen. De vader van slachtoffer Eefje was vandaag ter plaatse in het Brusselse Justitiepaleis, maar was te teleurgesteld om te reageren.