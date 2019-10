Brusselse rechtbank beslist vandaag over verzoek advocaten Dutroux IB

28 oktober 2019

05u30

Bron: Belga 2 De strafuitvoeringsrechtbank in Brussel doet vandaag om 13 uur uitspraak in het Justitiepaleis over het verzoek van de advocaten van Marc Dutroux (62). Op 17 oktober vroegen zij de aanstelling van vijf psychiatrische experts om hem te onderzoeken, omwille van een mogelijk verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling.

Advocaten Bruno Dayez en Nicolas Cohen willen dat de geestelijke toestand van hun cliënt wordt onderzocht. De experts moeten het risico inschatten dat Dutroux zou hervallen. Het parket zou zich niet tegen het verzoek gekant hebben.

Als de expertise aanvaard wordt, en als de resultaten dat zouden toelaten, kunnen de advocaten van Dutroux een verzoek indienen tot voorwaardelijke invrijheidstelling. Een eerdere diagnose luidde dat Dutroux psychopathisch is. De advocaten hopen Dutroux tegen 2021 vrij te krijgen.

Marc Dutroux is veroordeeld in 22 juni 2004 tot levenslang en tot 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij ontvoerde zes meisjes - Julie, Mélissa, An, Eefje, Sabine en Laetitita - sloot hen op en misbruikte hen. Ook vermoordde hij Julie, Mélissa, An en Eefje. Op dit moment heeft Dutroux 23 jaar van zijn straf uitgezeten.

