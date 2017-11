Brusselse rapper opgepakt na rellen KV

17u05

Bron: La Dernière Heure, VTM NIEUWS 0 Facebook De profielfoto van rapper Benlabel op Facebook De Brusselse rapper Benlabel is ondervraagd in verband met zijn mogelijke betrokkenheid bij de rellen in Brussel op zaterdagavond. Dat bevestigt het parket. De man zou daags voordien een bericht op Facebook gepost hebben waaruit blijkt dat de vernielingen gepland waren.

“Morgen slopen we alles aan Lemonnier. Maroc City gang,” schreef Benlabel vrijdag op zijn Facebook. De rapper wordt momenteel ondervraagd over zijn betrokkenheid bij de feiten en is ter beschikking gesteld van het parket.

In het centrum van Brussel richtten zo'n 300 relschoppers zaterdagavond zware vernielingen aan. Daarbij raakten ook een twintigtal agenten gewond.

VTM Rellen Brussel politie