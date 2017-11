Brusselse procureur: "We zijn goed bezig in Brussel" TK

08u31

Bron: Belga 13 BELGA Jean-Marc Meilleur De Brusselse procureur Jean-Marc Meilleur is het niet eens met het negatieve beeld van Brussel dat is ontstaan na twee dagen van zware rellen. "We zijn goed bezig", zegt Meilleur in een interview met Het Nieuwsblad.

"De criminaliteit daalt jaar na jaar. En er zijn in onze hoofdstad niet meer rellen dan in andere grote steden", aldus de procureur. De procureur gaat zo lijnrecht in tegen de kritiek van de Brusselse agenten op straat. Voor hen is de laksheid van het gerecht de grootste oorzaak van de straffeloosheid die Brussel in haar greep heeft.

Meilleur begrijpt de frustraties, maar spreekt tegen dat het gerecht niet streng zou optreden. "Laat het duidelijk zijn. Van straffeloosheid is geen sprake".