Brusselse politieman moet opmerkelijke ‘Punisher’-badge verwijderen ADN

01 augustus 2019

13u02

Bron: Belga 10 Een politieman van de zone Brussel West (Jette, Ganshoren, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek) die een ‘Punisher’-badge op zijn uniform droeg, is verplicht geworden die te verwijderen. Dat meldt commissaris Johan Berckmans, woordvoerder van de politiezone.

De Sudpresse-kranten hadden zaterdag melding gemaakt van de politieman, die op de wekelijkse markt in Sint-Jans-Molenbeek gefotografeerd was met twee badges op zijn kogelwerende vest, waarvan één een badge was met het ‘Punisher’-embleem in de Belgische driekleur.

Punisher is een fictieve antiheld uit de strips van Marvel Comics, een "vigilante" die moord, ontvoering, geweldpleging, marteling en afpersing gebruikt om (oorlogs)misdadigers, drugsdealers, terroristen, etcetera uit de weg te ruimen. Hij wordt gedreven door de dood van zijn familieleden, die gedood werden door rondvliegende kogels afkomstig van een maffia shoot-out.



De betrokken agent werd gisteren verhoord door de interne controledienst van de zone Brussel Westen kreeg daar te horen dat bij de badge moest verwijderen. De badge strookt niet met zijn professionele missie, klinkt het.