Brusselse politieagenten redden leven van twee slachtoffers steekpartijen dankzij nieuwe opleiding ep

13u10

Bron: Belga 1 photo_news Agenten van de Brusselse lokale politie hebben de voorbije weken tweemaal het leven gered van mensen die gewond geraakt waren bij een steekpartij. Dat meldt het Brusselse parket. De agenten konden de slachtoffers redden dankzij de speciale opleiding die ze gekregen hadden in hun zone. Die Tactical Emergency Casualty Care (TECC) leert hen de eerste zorgen toe te dienen aan mensen die open wonden vertonen. De agenten verhogen zo de overlevingskansen van de slachtoffers.

Door de terreuraanslagen en terreurdreiging werd de Brusselse lokale politie zich bewust van het feit dat het belangrijk was dat haar personeel snel gewonde slachtoffers zou kunnen helpen, nog voor de aankomst van de hulpdiensten. Daarom wordt sinds vorig jaar de TECC-opleiding gegeven aan de interventieploegen en de ploegen die instaan voor de openbare orde. De voorbije weken hebben politie-inspecteurs al tweemaal met succes hun opleiding in praktijk kunnen brengen.

Chest seal

De eerste steekpartij vond plaats op 22 september in de Putterij, vlakbij het Centraal Station. Een politiepatrouille werd er gealarmeerd door de kreten van een 46-jarig slachtoffer dat een steekwonde onder de linkeroksel vertoonde. De inspecteurs controleerden eerst of het slachtoffer geen andere verwondingen had en brachten vervolgens een 'chest seal' aan, terwijl ze erop toezagen dat het slachtoffer, die een pneumothorax had, bij bewustzijn bleef. De inspecteurs lieten de man een zittende houding aannemen en dekten hem toe met een thermisch deken. De hulpdiensten prezen achteraf de correcte beslissingen en handelingen van de inspecteurs.

Tourniquet

Het tweede incident vond op 17 oktober plaats, toen een 34-jarige man zwaargewond raakte bij een steekpartij op de Huidenmarkt. De man had al veel bloed verloren uit een wonde aan de arm en de agenten brachten een tourniquet aan. Het slachtoffer had ook een tweede wonde aan de borst en daar brachten ze een verband aan om het bloeden te stelpen, en bedekten ze het slachtoffer met een thermisch deken.