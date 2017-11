Brusselse politie: "We wisten niet dat er een match was" HA

16u02

Bron: Bruzz, Belga 444 VTM Nieuws Marokkaanse jongeren, oog in oog met de ordediensten. Op de straat liggen verkeersborden, verkeerslichten en andere rommel waar na de wedstrijd mee gegooid is. Volgens de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) stonden politiediensten zaterdagavond paraat voor de kwalificatiematch van Marokko, maar dat wordt tegengesproken door een aantal agenten in een anonieme getuigenis aan Bruzz.be. "We waren totaal niet op de hoogte van de wedstrijd", zegt een politieagent die opgetrommeld werd om het straatgeweld te beteugelen.

"Ze zijn de ordedienst voor dat evenement stomweg vergeten", getuigt een collega van de agent. Volgens de ordehandhaver was er geen risico-analyse gemaakt, en ontbraken dus ook een inschatting van het in te zetten personeel en de middelen. Dat bevestigt ook de politievakbond aan de VRT. De agenten zeggen dat ze aan het werk waren in andere delen van Brussel, toen in de Stalingradlaan de sfeer omsloeg. "Tussen de eerste en tweede helft van de wedstrijd zag men verbaasd hoe iedereen de straat optrok." Er werd toen blijkbaar al een combi beklommen. "We werden in allerijl opgeroepen om ons klaar te maken voor het einde van de wedstrijd, inclusief helm en wapenuitrusting."

Er waren geen arrestatiebussen of wegversperringen. Wat ga je doen met gearresteerden als je ze niet op een bus kan zetten? Anonieme getuigenis agent

De politiechefs hadden moeten weten dat Marokko speelde, en zo genoeg manschappen voorzien, getuigen de agenten anoniem. "Normaal begeleiden wij de feestvierders, want er wordt altijd wel iets kapotgemaakt. Of ze versperren de straat." Ook als bijvoorbeeld Spanje speelt, benadrukt een van de agenten.

"In het begin waren we met drie secties, ofwel 29 agenten. Later is er nog een peloton van 36 man van de federale politie bij gekomen en werd een waterkanon ingezet." Pas na middernacht kwam er versterking uit Antwerpen en rukten ook agenten van de zone Brussel Zuid uit. "Men heeft lang gedacht dat men de situatie de baas kon." Niet dus. Niet alleen was er een tekort aan manschappen, er waren ook geen arrestatiebussen of wegversperringen voorzien. "Wat ga je doen met gearresteerden als je ze niet op een bus kan zetten?" hekelt de politieman.

Sinds zaterdagavond zijn al heel wat vragen en bedenkingen gerezen bij de snelheid en efficiëntie waarmee de politie is tussengekomen. De manier waarop ze is opgetreden, roept legitieme vragen op, zegt commissaris Olivier Slosse, woordvoerder van de Brusselse politie. "Die zullen aan bod komen in het onderzoek door de Algemene Inspectie, en we zullen de nodige lessen trekken met het oog op het WK voetbal", klinkt het.

We zullen de nodige lessen trekken met het oog op het WK voetbal Commissaris Slosse

Slosse bevestigt dat de Brusselse lokale politie zaterdagavond al verschillende meldingen gekregen had over herrieschoppers alvorens beslist werd het Beursplein te evacueren. "Getuigen hadden melding gemaakt van mensen die op wagens en op een bus gekropen waren", aldus Slosse. "Ook waren er meldingen van mensen die voorwerpen gooiden en van vandalisme. Die eerste meldingen bereikten ons terwijl een grote groep mensen via de Zuidlaan en de Lemonnierlaan optrokken naar de Beurs. Op de Lemonnierlaan heeft één persoon een politiepatrouille aangevallen. Die persoon is opgepakt en nadien vrijgelaten."

"Er waren veel mensen die kwamen feestvieren, maar er waren duidelijk ook mensen aanwezig die op onlusten uit waren. Daarom is besloten het Beursplein te evacueren", besluit de commissaris.