Brusselse politie waarschuwt voor verkeershinder door anti-Trump-betoging jv

07 juli 2018

07u04

Bron: belga 0 De Brusselse politie waarschuwt vandaag voor verkeershinder in en rond het parcours van de betoging tegen Amerikaans president Donald Trump, die volgende week naar onze hoofdstad afzakt voor de top van de NAVO.

Aan de actie 'Trump Not Welcome' nemen volgens de organisatoren zowat 10.000 mensen deel. De betoging start volgens de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene rond 14 uur aan het Noordstation. Via de Willebroekkaai, het Saincteletteplein, de kleine Brusselse ring naast het kanaal, de Dansaertstraat, de wijk van de kaaien en de Koning Albert II-laan, eindigt ze daar ook weer rond 19 uur.