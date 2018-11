Brusselse politie waarschuwt: Toyota's opvallend populair roofgoed Erik Kouwenhoven

21 november 2018

20u17

Bron: AD.nl 0 Toyota's zijn volgens de politie in Brussel zeer populair bij dieven. Een criminele bende heeft er al vele tientallen gestolen door de sleutels te 'hacken'.

Volgens een woordvoerder worden de auto's gestolen door georganiseerde bendes die Japanse auto’s naar Afrika en Oost-Europa exporteren. Ze zijn daar zeer geliefd vanwege hun betrouwbare reputatie.



De bendes zijn vooral actief in een kring rondom Brussel. Om deze diefstallen te voorkomen, proberen fabrikanten zoals Toyota de beveiliging van hun zogeheten 'Keyless Entry’-toegangssystemen bij te werken. Deze functie kan ook worden gedeactiveerd om diefstal te voorkomen.

Metalen doos

In de krant Sudpresse geeft inspecteur Nicolas Branicki ook andere tips om zulke diefstallen te vermijden: bewaar de autosleutel in een metalen doos, zodat deze niet kan worden ‘uitgelezen'. Ook adviseert Branicki anti-diefstalsystemen zoals een klem of een gps-tracker.



Ook in Nederland is Toyota de grootste stijger van alle gestolen automerken. Met een totaal van 226 gestolen Toyota’s in de eerste zes maanden van dit jaar, steeg het aantal diefstalmeldingen daar met 148,7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017.