Brusselse politie waakzaam voor oproepen tot rellen en "guerilla-acties tegen agenten” KVE

21 juli 2020

17u49

Bron: Belga 16 De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene is bijzonder waakzaam, omdat er verschillende oproepen tot samenscholingen circuleren op sociale media. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om omroepen tot "guerilla-acties" tegen de politie, in Brussel maar ook in andere steden zoals Luik, Bergen en Charleroi. Ook straatmeubilair, bussen, trams en auto's zouden een doelwit vormen.

Deelnemers zou gevraagd zijn om gemaskerd en in het zwart gekleed te gaan, waarbij "alle soorten wapens zijn toegelaten, behalve vuurwapens", schrijft de krant op basis van een videoboodschap. Er wordt opgeroepen om vanaf 16 uur te verzamelen aan de Kunstberg in Brussel.

"Er circuleren inderdaad oproepen om samen te komen en we zijn erg oplettend", bevestigt Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. "Voor een nationale feestdag zoals vandaag, beschikken we over een reserve aan manschappen, om de orde te bewaren en eventueel tussenbeide te komen indien nodig."