Brusselse politie vindt meer dan 87.000 euro bij drugdealer bvb

24 mei 2018

16u06

Bron: Belga 2 De Brusselse lokale politie heeft afgelopen zaterdag een 45-jarige man opgepakt die ervan verdacht wordt drugs, waaronder speed, xtc en cocaïne, te dealen. Bij een huiszoeking in zijn woning trof de politie 87.645 euro aan, naast een aanzienlijke hoeveelheid speed. Dat meldt de Brusselse politie vandaag.

Een politiepatrouille die de feestelijkheden rond de Belgian Pride bewaakte, merkte de man zaterdagavond op in het stadscentrum. De agenten herkenden de veertiger omdat hij enkele maanden geleden ook al opgepakt werd voor drughandel. Ze vonden zijn houding verdacht. Zo voerde de man zeer geanimeerde gesprekken en keek hij steeds zeer zenuwachtig om zich heen.

De agenten besloten de man te volgen en zagen hoe hij het gezelschap kreeg van een jonge vrouw. Het tweetal werd in de Steenstraat opgepakt en bleek in het bezit van 2 gram speed, 2 gram cocaïne en een xtc-pil. De politie voerde daarop een huiszoeking uit in de flat van het koppel en trof daar 87.645 euro aan, naast 766 gram speed, die in een diepvries verstopt zat, 21 xtc-pillen en twee weegschalen.

De veertiger werd daarop ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.