Brusselse politie vat motorrijder die 78 kilometer per uur rijdt in zone 30 ttr

14 augustus 2019

10u45 2 binnenland In de buurt van de Avenue Eugène Demolder in Brussel is gisteren een motorrijder gevat die aan 78 kilometer per uur door een zone dertig scheurde. De politie achtervolgde de snelheidsduivel, waarna zijn motor in beslag werd genomen. Dat meldt de Brusselse politie.

De politie van de zone Brussel-Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere) hield gisteren een snelheidscontrole op de as Avenue Eugène Demolder. Er werden 85 voertuigen gecontroleerd en 23 geflitst. Een van deze overtreders was een motorrijder die 78 kilometer per uur reed in een zone waar de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is.

De politie achtervolgde de motorrijder, die niet alleen 48 kilometer per uur te snel reed maar ook geen beschermende kleding droeg. Toen de hardrijder uiteindelijk werd onderschept, werd ontdekt dat hij al eerder was veroordeeld. Er was sprake van een verval in het recht tot sturen. Het voertuig werd bijgevolg onmiddellijk in beslag genomen.

Bij een andere controle op de as Boulevard Lambermont werden 3.418 voertuigen gecontroleerd. Daarvan duwden 122 bestuurders het gaspedaal te diep in. Het rijbewijs van één bestuurder werd ingetrokken.