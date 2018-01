Brusselse politie treft twee inbrekers aan in keukenkast van brasserie ep

17u04

Bron: Belga 1 Photonews Illustratiebeeld. De politie heeft in de nacht van gisteren op vandaag twee mannen opgepakt die hadden ingebroken in een brasserie in Brussel en zich in een keukenkast verstopt hadden. De twee, die al gekend waren voor gelijkaardige feiten, werden ter beschikking gesteld van het gerecht, meldt het Brusselse parket vandaag.

De twee broers, van wie er één sinds enkele weken stage deed in de brasserie, hadden in de nacht van gisteren op vandaag de deur van het etablissement geforceerd en met een hamer en een bijl een kluis open gekregen. Daarin troffen ze verschillende zakken met munten aan. Ze werden uiteindelijk op heterdaad betrapt door de politie nadat ze zich - samen met de zakken vol geld - verstopt hadden in een kast in de keuken.

De mannen weigerden aanvankelijk hun schuilplaats te verlaten, en stelden zich agressief op tegenover de politie. Ze verkochten de agenten verschillende trappen, en verwondden een politiehond. Uiteindelijk konden de twee toch gevat worden.

De mannen werden vandaag ter beschikking gesteld van de gerechtelijke autoriteiten. Er werd eveneens een proces-verbaal opgemaakt voor dierenmishandeling. De politiehond zal onderzocht worden door een dierenarts.