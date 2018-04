Brusselse politie stelt 28 processen-verbaal op voor uit de hand gelopen trouwstoeten kg

02 april 2018

19u41

Bron: Belga 0 De Brusselse politie heeft zondag zes trouwstoeten in de stad tegengehouden en heeft daarbij 28 processen-verbaal opgesteld voor verschillende inbreuken. Dat meldt de politie op maandag. Op Twitter vraagt de politie aan de trouwers om met respect te feesten en de rekening van hun mooiste dag niet nodeloos de hoogte in te drijven.

Van de zes trouwstoeten die dit weekend onderbroken moesten worden, hadden vier daarvan één of meerdere pv's aan hun broek. In totaal zorgde dat ervoor dat de politie 28 pv's uitschreef.

Zondag was al gemeld dat de politie een trouwstoet had tegengehouden, omdat verschillende deelnemers aan de stoet het verkeer hinderden. De stoet werd onderschept op de Negende Linielaan. Daarbij werden een twaalftal voertuigen tegengehouden en werd proces-verbaal opgesteld tegen de bestuurders. Later op de dag zouden nog vijf stoeten gestopt worden.

"Het gaat om een combinatie van repressief en preventief optreden", zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. "Bij twee stoeten was er geen probleem en hebben we gewoon het wettelijk kader uitgelegd. Bij vier andere stoeten waren er wel problemen en hebben we in totaal 28 processen-verbaal opgesteld."

Zes trouwstoeten geïntercepteerd in Brussel gisteren: 28 processen-verbaal opgesteld voor overtredingen op de wegcode. Drijf de rekening van uw mooiste dag niet nodeloos de hoogte in. Feesten? Met respect graag. Wij blijven waakzaam. PolBru(@ zpz_polbru) link