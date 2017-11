Brusselse politie roept op beeldmateriaal rellen te bezorgen MV

17u59

Bron: Belga 0 RV De lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene doet een oproep aan iedereen die beeldmateriaal heeft van de rellen die zaterdagavond plaatsvonden in het Brusselse stadscentrum. Al dat beeldmateriaal kan via email overgemaakt worden aan de gerechtelijke taskforce die binnen de zone werd opgericht om de daders te identificeren, klinkt het op twitter.

Na afloop van de kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal tussen Marokko en Ivoorkust kwam het zaterdagavond tot rellen aan de Beurs en op de Lemonnierlaan. Een 300-tal mensen liepen over wagens, beschadigden straatmeubilair en voorbereidingen voor Winterpret en bekogelden de politie. Ook werden wagens in brand gestoken en verschillende winkels geplunderd. De politie zette meermaals het waterkanon in om de relschoppers terug te drijven maar pas rond 0.30 uur keerde de rust weer.

Zaterdagavond en -nacht werd niemand opgepakt, maar de politie zal de beelden van de bewakingscamera's gebruiken om de daders te identificeren, zo werd zondag al aangekondigd.

"Alle beeldmateriaal over de rellen en plunderingen mogen overgemaakt worden via het volgende adres zpz.polbru.info@police.belgium.eu aan de gerechtelijke taskforce van de zone die werd opgericht ter identificatie van de daders", zo meldt de Brusselse politie nu op twitter.