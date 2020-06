Brusselse politie opent onderzoek naar mogelijk geval van politiegeweld tegen tiener kv

08 juni 2020

20u52

Bron: Belga 0 De Brusselse lokale politie heeft een intern onderzoek geopend naar een beweerd geval van politiegeweld dat zou hebben plaatsgevonden na de betoging van zondag op het Brusselse Poelaertplein tegen racisme en politiegeweld. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie. Een negentienjarige jongeman, die op Twitter een video postte met een zwaar toegetakeld gezicht, beweert dat hij na die betoging werd opgepakt en door verschillende politiemensen in elkaar werd geslagen toen hij geboeid in een politievoertuig zat.

Volgens de jongeman, Mounaime, en zijn familie had de jongen op een vreedzame wijze deelgenomen aan de betoging op het Poelaertplein. Na die betoging braken rellen uit, maar Mounaime zou daar niet aan deelgenomen hebben. Rond 19 uur werd hij echter opgepakt in de omgeving van de Naamsepoort. Een tweetal minuten nadat hij in de politiecombi werd geplaatst, zouden vijf gemaskerde politiemensen hem in die wagen beledigd en in elkaar geslagen hebben. Daarbij zou de jongeman het bewustzijn verloren hebben.

Nadien werd de jongen samen met enkele vrienden, die ook opgepakt waren, overgebracht naar de kazerne van Etterbeek. Daar vroeg een agent wat er met hem gebeurd was, maar toen de jongeman vertelde dat hij door agenten in elkaar geslagen was, zou de agent ongelovig gereageerd hebben. Mounaime werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis, waar artsen enkele interne bloedingen vaststelden.



Volgens Bruzz wil de familie van de jongeman een klacht indienen bij het Comité P. De lokale politie van Brussel Hoofdstad/Elsene meldt dat ze op de hoogte is van de video en dat er intussen een intern onderzoek geopend is naar de feiten.

Hieronder de video in kwestie. De betrokken twitteraccount is niet die van Mounaime:

