Brusselse politie opent intern onderzoek naar vals pv over vluchtende Chinees met coronavirus Stéphanie Romans

03 februari 2020

15u38 0 De Brusselse politie opent een intern onderzoek naar een vals proces-verbaal waarin een inspecteur vraagt om uit te kijken naar een man met symptomen van het coronavirus die uit het ziekenhuis is weggevlucht. “Dat pv is nagemaakt", zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “De opsteller bestaat niet eens bij ons.”

Het nagemaakte bericht lijkt op een fax van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Erin waarschuwt een inspecteur de politiezones van alle negentien gemeenten over een Chinese man, afkomstig uit Frankrijk, die is gevlucht uit het ziekenhuis. “Betrokkene is weggelopen van de spoeddienst van het Sint-Pieters Ziekenhuis in Brussel nog voor hij de resultaten van zijn bloedonderzoek had gekregen. Na analyse van het bloedstaal blijkt dat hij mogelijk drager is van het coronavirus. (...) Het is van groot belang de betrokkene zo snel mogelijk mee te nemen met een ambulance.”

De fax klinkt behoorlijk ernstig, maar blijkt na controle bij de Brusselse politie nep. “De naam van de opsteller van het pv is verzonnen. Die inspecteur bestaat niet bij ons”, zegt woordvoerder van de Brusselse politie Olivier Slosse. “Ook andere details kloppen niet, zoals het pv-nummer. Elk dossier krijgt een eigen code van letters en cijfers. De code in dit proces-verbaal gaat over een heel andere zaak.”

Dat er in het pv sprake is van de analyse van een bloedstaal is ook verdacht. Artsen sporen corona op in neus- en keelslijm. Om een staal te nemen gaat de dokter met een wattenstaafje diep in beide neusgaten om cellen van de binnenkant van de neus te nemen. Met een ander wattenstaafje worden via de neusgaten cellen in de achterkant van de keel genomen.

“We vinden dit niets om grapjes over te maken. We gaan onderzoeken of iemand intern dit bericht heeft opgesteld”, zegt Slosse. “Een andere politiezone heeft ons al bezorgd opgebeld. Daar ging het pv ook de ronde. Voor alle duidelijkheid: er is helemaal niets van aan.”