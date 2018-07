Brusselse politie neutraliseert man met taser na bedreigingen met mes VDBS

05 juli 2018

12u48 0 Een man heeft zich even na middernacht verschanst in zijn appartement in de Ooievaarstraat in Brussel (bij het Sint-Katelijneplein), na een vechtpartij met de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. De politie kon hem na enkele uren overmeesteren.

Vooraleer hij zich verschanste in zijn woning, dreigde de man agenten neer te steken met een mes als ze probeerden om zijn woning te betreden. “Het koppel had de locatie toen al verlaten”, zegt Ine Van Wymersch, woordvoerster van het parket van Brussel. “Er werd meteen een perimeter ingesteld en bijstand gevraagd van gespecialiseerde polititediensten. Vervolgens werden de onderhandelingen met de verdachte opgestart.” Pas om 5u45 verliet de man weer zijn woning met een mes in de hand. “Hij werd door de politie geneutraliseerd met behulp van een niet-dodelijk wapen en een taser. Daarna werd hij van zijn vrijheid beroofd en overgebracht naar het ziekenhuis. Dat is de normale procedure.”

“Op dit moment worden verschillende getuigen verhoord. De verdachte zal eveneens verhoord worden van zodra dit mogelijk is. Daarna zal het parket beslissen welk gevolg er verder gegeven zal worden aan dit dossier”, aldus de woordvoerster.