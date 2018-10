Brusselse politie neemt 337 fardes sigaretten zonder fiscale zegels in beslag KVE

01 oktober 2018

18u21

Bron: Belga 1 De Brusselse lokale politie heeft vorige vrijdag 337 fardes sigaretten zonder fiscale zegels in beslag genomen. Tweeënzestig fardes werden gevonden bij twee mannen die ze net hadden aangekocht van een derde man, en de 275 andere fardes lagen in de flat van die derde man. De politie ontdekte ook nog een hoop vermoedelijk gestolen goederen en arresteerde in totaal vijf verdachten. Dat meldt de Brusselse politie vandaag.

Een patrouille van de Brusselse politie merkte vrijdagavond rond 22.30 uur in de Zuidlaan een man op die bij het zien van de agenten een flatgebouw in vluchtte. De agenten gingen er meteen achteraan en stootten op de derde verdieping op de vluchter, die in het gezelschap was van een tweede man.

Het duo bleek een grote valies bij te hebben waarin maar liefst 62 fardes sigaretten zonder fiscale zegels zaten. Op de vraag waar ze die vandaan hadden, antwoordden de twee mannen dat ze die net gekocht hadden bij een derde man, in één van de appartementen van het flatgebouw.

De politie hield daarop een huiszoeking in het betrokken appartement en trof daar nog eens 275 fardes sigaretten zonder fiscale zegels aan. Ook lag er een valies vol uurwerken, laptops, gsm's, een stroomstootwapen dat vermomd was als een zaklamp en een vals biljet van 100 euro. In het appartement bleken bovendien nog meer gsm's, juwelen en laptops te liggen die vermoedelijk gestolen waren, alsook de ronde som van 1.620 euro, waarvan 400 euro verstopt zat in de koelkast.

De drie mannen die in de flat aanwezig waren en de twee mannen die de politie eerder had tegengehouden, werden opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. Vier van hen bleken illegaal in België te verblijven en de meesten waren geen onbekenden voor politie en gerecht.