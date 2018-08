Brusselse politie neemt 271 verboden wapens in beslag bij huiszoeking in Machelen Redactie

21 augustus 2018

15u46

Bron: belga 0 Bij een huiszoeking maandagochtend in de woning van een 32-jarige man in Machelen zijn 271 verboden wapens in beslag genomen. De man was voorwaardelijk vrij en is ter beschikking gesteld van het gerecht voor de verkoop van verboden wapens op het internet, meldt het Brussels parket.

De huiszoeking kaderde in een dossier dat vorig jaar is opgestart. Een agent van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene had ontdekt dat de verdachte via een sociaal netwerk wapens in de verkoop bracht. Het onderzoek dat de lokale recherche van Laken voerde, liet toe de verdachte te identificeren.

In zijn woning in Machelen namen de agenten 216 peppersprays van verschillende groottes, 23 zaklamp-tasers en een taser met twee patronen, een telescopische matrak en 30 boksbeugels in beslag. Het merendeel van de verboden wapens lag opgeslagen in een tuinhuis.