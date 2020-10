Brusselse politie legt feest met ruim 200 personen stil redactie Bron: Belga

12 oktober 2020

09u54 434 De Brusselse lokale politie heeft afgelopen nacht in Neder-over-Heembeek een feest stilgelegd waarop ruim 200 personen aanwezig waren. Een groot deel van hen had geen mondmasker op en hield geen afstand. Dat meldt de Brusselse politie vandaag.

“Onze dispatching werd omstreeks 23.45 uur verwittigd van een mogelijk feestje”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “Toen onze ploegen ter plaatse kwamen, bleek dat er zowat 200 mensen aanwezig waren. Ongeveer de helft van de feestgangers droeg geen mondmasker en hield niet de nodige afstand. Het etablissement heeft een toelating om tot 1 uur open te blijven, maar op het moment dat onze ploegen tussenkwamen, werd er niet gegeten.

Het ging duidelijk niet om een restaurant. Onze ploegen hebben het feest stilgelegd, de identiteit genoteerd van alle aanwezigen en het etablissement gesloten.”

De nacht daarvoor was al een illegaal feest stilgelegd in de hoofdstad. Tientallen jongeren bouwden een feestje in een afgehuurde ruimte in de Koningsstraat. De 54 aanwezigen kregen allen een proces-verbaal.

