Brusselse politie geeft toe: "We waren onvoldoende voorbereid" Nog geen aanhoudingen, wel 160 mails met beeldemateriaal DCFS HR

14u40

Bron: Eigen berichtgeving, belga 0 Belga Commissaris Olivier Slosse: "De officier moet zich de hele tijd afvragen of hij door hardhandig op te treden geen grotere problemen creëert en moet goed afwegen op welk moment hij het interventieteam dan inzet." Olivier Slosse, woordvoerder van de Brusselse politie, geeft toe dat de Brusselse politie de plundertochten niet verwacht had. "We waren onvoldoende voorbereid. De mensen op het terrein hadden het daarom moeilijk te bepalen wat te doen."

“We snappen de frustraties van de politiemensen op het terrein. Niemand, geen enkele politie-agent, kan tevreden zijn na een nacht als zaterdag. Enerzijds krijgen agenten nu kritiek, vooral van supporters, dat we op het Beursplein te snel gereageerd hebben. Zij verwijten dat wij hen over één kam scheren met de amokmakers en vinden het niet kunnen dat we hen naar huis stuurden. In de toekomst is het noodzakelijk dat we een beter onderscheid maken tussen feestvierders enerzijds en mensen met criminele bedoelingen anderzijds.

"Nog nooit meegemaakt"

Aan de andere kant is er kritiek omdat we niemand hebben opgepakt. Die kritiek komt zowel van het publiek als van politieagenten zelf. Maar de beschuldiging dat we niet zijn tussenbeide gekomen, is onterecht. Op het Beursplein en de Lemonnierlaan hebben we wel degelijk onze manschappen ingezet. Of we misschien te laat waren en of er andere manieren mogelijk waren, is een vraag die we ons moeten stellen. Het is de officier van de bestuurlijke politie op het terrein die beslist of het interventieteam wordt ingezet. Dat is volledig uitgerust met helm, schild bewapening, enzovoort. Maar de aanwezigheid van deze agenten lokt vaak juist meer agressieve reacties uit. De officier moet zich de hele tijd afvragen of hij door hardhandig op te treden geen grotere problemen creëert en moet goed afwegen op welk moment hij het interventieteam dan inzet. Het is daarbij belangrijk dat de verantwoordelijke officier over alle informatie beschikt met betrekking tot de situatie. Een uitbarsting als zaterdag was nog nooit gezien. Ja, er worden bij zo’n feestpartijen al eens ruiten ingeslagen. Maar de daaropvolgende plunderingen, diefstallen, en brandstichting hadden we na zo’n evenement nog nooit meegemaakt. Het was daarom heel moeilijk om meteen de juiste beslissingen te nemen. We waren er gewoonweg niet op voorbereid. Zo'n agressiviteit hadden we niet verwacht."

Lessen getrokken

Commissaris Slosse laat daarom ook weten dat de politie lessen heeft getrokken uit de uitbarsting van zaterdag. “In de toekomst moeten we niet enkel oog hebben voor mogelijke vormen van vandalisme. We moeten ook aandacht besteden voor de inboedel van handelaars en omwonenden. Daarom bespreken we een nieuwe modus operandi van de politie bij grote evenementen als het nakende WK of Nieuwjaarsnacht.” Slosse denkt daarbij aan een combinatie van politieoptredens. “Enerzijds werken we met het interventieteam. Zij herstellen de openbare orde, en beheren de groepen mensen die amok maken. Anderzijds willen we een grotere toezichtspolitie. Zij staan in voor de bewaking en contacten met de bewoners en handelaars. Zaterdag hebben we gemerkt dat we daarvoor veel te weinig aandacht hadden. In de toekomst moeten we anticiperen op de mogelijkheid van uitbarstingen van dit kaliber en ons beter voorbereiden."

"Interessante filmpjes"

De politie heeft in de tussentijd nog niemand gearresteerd in verband met de rellen. Zondag lanceerden politie en parket wel een oproep dat iedereen die beelden had van de rellen die via het e-mailadres zpz.polbru.info@police.belgium.eu aan de Brusselse politie kon bezorgen. Vanmiddag had de politie al 160 mails gekregen. Volgens de politie gaat het zowel om beelden die al op Facebook circuleerden als om beelden van onder meer Snapchat. "Het zijn interessante filmpjes met zeer exploiteerbare gegevens", klinkt het. "Dus daar zal zeker iets kunnen uitkomen."

Zondagavond meldde het parket dat er één verdachte was opgepakt, maar dat die na verhoor was vrijgelaten, omdat er minstens voorlopig onvoldoende elementen waren om hem onder aanhoudingsbevel te plaatsen of rechtstreeks te dagvaarden. Sindsdien zijn nog geen andere verdachten opgepakt, aldus het parket.

Dieter Nijs ravage na rellen in de lemmonierlaan in Brussel na voetbalwedstrijd meubelwinkel