Brusselse politie extra waakzaam tijdens concert Franse rapper Booba Redactie

14 februari 2018

17u45

Bron: belga 0 De politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene zal extra waakzaam zijn en extra manschappen stand-by houden vrijdag tijdens het concert van de Franse rapper Booba in zaal Birdy.

Een andere showcase die op dezelfde dag gepland stond in discotheek Bloody Louis werd begin januari al verboden, nadat jongeren wilden protesteren tegen de komst van de rapper. Reden is de soms vrouwonvriendelijke inhoud van zijn nummers.

Het concert in zaal Birdy vrijdag mag wel doorgaan, maar de politie heeft extra manschappen voorzien die in geval van een negatieve uitloop snel kunnen optreden. De manschappen zullen dus niet zichtbaar ter plekke zijn. Daarnaast is er monitoring via de sociale media. Die werd na de rellen in Brussel versterkt.

Vrouwonvriendelijk

"We volgen dit van nabij op. Er is die dag iemand aangeduid om dit op te volgen en we beschikken over extra capaciteit in geval van problemen", zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse.

De showcase van de Franse rapper in club Bloody Louis werd begin januari al geannuleerd. Via sociale media werden jongeren opgeroepen om voor aanvang van het concert te protesteren tegen de komst van de rapper vanwege vrouwonvriendelijke uitlatingen aan het adres van Marokkaanse vrouwen.