Brusselse politie buigt zich over aanvraag 'Mars tegen Marrakesh' én tegenbetoging

11 december 2018

12u47

Bron: Belga 0 De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene heeft een officiële aanvraag ontvangen voor zowel de Mars tegen Marrakesh als voor een tegenbetoging. Dat maakt de politie bekend aan Belga. De aanvragen zijn nog niet goedgekeurd, maar worden nu grondig bestudeerd.

Een aantal rechtse verenigingen waaronder studentenverenigingen KVHV en NSV, Schild en Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren kondigden afgelopen zondag aan dat ze aanstaande zondag een 'Mars tegen Marrakesh' wilden houden als protest tegen het VN-migratiepact dat gisteren in Marrakesh formeel is aangenomen.



De politie meldt vandaag dat er ook een aanvraag voor een tegenbetoging werd ingediend.

Eindbeslissing

“De aanvragen worden nu bestudeerd. We moeten informatie bekomen van beide organisatoren en dan kunnen we pas verder praten. Momenteel hebben we nog niet genoeg informatie", vertelt politiewoordvoerster Ilse Van de keere.



De eindbeslissing voor het al dan niet laten doorgaan van de betogingen ligt uiteindelijk bij de Brusselse burgemeester Philippe Close.



Ook hooligans van verschillende Belgische voetbalclubs engageren zich om deel te nemen aan de Mars tegen Marrakesh.