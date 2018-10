Brusselse politie betrapt 15-jarige met vuurwapen en honderdtal kogels ADN

24 oktober 2018

17u24

Bron: Belga 0 De Brusselse lokale politie heeft een 15-jarige jongen opgepakt die in het bezit bleek van een vuurwapen en 95 kogels. Het wapen bleek bovendien gezocht in een gerechtelijk dossier dat al liep sinds 2015. Dat meldt het Brusselse parket.

Het was een agent van het Bikers-team die vorige week donderdagavond na zijn werkuren de jongeman opmerkte aan het metrostation Thieffry in Etterbeek. De agent zag hoe de jongen een vuurwapen, dat hij achter zijn riem had gedragen, in een rugzak propte. De man begon de jongen te volgen en verwittigde tegelijkertijd de collega's van de zone Montgomery (Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe). Een patrouille kwam ter plaatse en kon de jongeman, die net thuis was gekomen, oppakken.

De tiener bekende dat hij een vuurwapen had, dat intussen onder zijn bed lag, en overhandigde het aan de politie. Het bleek geladen met 15 kogels en bleek geseind te staan in een gerechtelijk dossier dat liep sinds 2015. Bij een huiszoeking trof de politie ook nog een metalen doosje aan waarin 5 lege laders, een holsterriem en 80 stuks munitie van kaliber 9 mm zaten. Wapen en munitie werden in beslag genomen, de tiener werd ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.