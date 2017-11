Brusselse politie belaagd door 50-tal sans-papiers DBS

18u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Baert Marc Archiefbeeld van de Brusselse politie. De Brusselse politie stond deze namiddag alweer in het oog van de storm. Drie agenten werden in de Zandstraat belaagd door een vijftigtal personen en moesten zelfs pepperspray gebruiken om zich te bevrijden uit hun benarde situatie.

De politie van de zone Brussel Hoofstad Elsene had deze namiddag een oproep binnengekregen over ‘verdachte handelingen’ in de Zandstraat. Daar zou het slot van een pand opengebroken geweest zijn. “Een speciale interventieploeg bestaande uit drie agenten is ter plekke gegaan”, legt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere uit.

“Toen de ploeg op het adres aankwam werden ze echter meteen omsingeld en belaagd door een vijftigtal mensen. Op een gegeven moment moesten de agenten pepperspray gebruiken om zich een beetje te kunnen verplaatsen. Er was intussen uiteraard ook al bijstand gevraagd. Maar uiteindelijk werd duidelijk dat het ging om een misverstand."

"Er zijn namelijk onderhandelingen bezig tussen de stad, de eigenaar en de sans-papiers die momenteel nog in het Astrid Hotel zitten, maar daar weg moeten. Met het oog op een verhuis naar dat pand in de Zavelstraat, dus. Wij waren daarvan niet op de hoogte. Onze mensen hebben dan ook zonder verder gevolg de locatie verlaten.”

Een aantal van de sans-papiers raakten licht gekwetst door de pepperspray. Een van de agenten raakte tijdens de schermutseling ook gewond aan zijn hand en voet.