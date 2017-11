Brusselse politie beducht voor nieuwe rellen morgen mvdb

08u01

Bron: Het Nieuwsblad 0 Photo News De Brusselse politiediensten zijn beducht voor mogelijk nieuwe rellen woensdag. De beweging Campagne Stop Répression plant morgen in de vooravond een betoging aan het Rouppeplein, niet ver van de Lemonnierlaan. “We vrezen dat er geweld tegen de politie uitgelokt zal worden", zegt een politiebron in Het Nieuwsblad.

De beweging Campagne Stop Répression, die een aantal 'progressieve en antikapitalistische groepen' omvat, verklaart in een pamflet dat de afgelopen betogingen uit de hand liepen door toedoen van de politie. "De ordediensten gebruikten disproportioneel geweld tegen feestende Marokkaanse voetbalsupporters". Het leidde tot "geweld van enkele jongeren die geen goede socio-economische vooruitzichten hebben. Zij stoten op repressie van de politie en op racisme dat gebanaliseerd wordt". Dat politiegeweld wil de beweging aan de kaak stellen met een betoging aan het Rouppeplein om 18.30 uur. De organisatoren roepen de politie op om op de achtergrond te blijven en geen geweld te provoceren. Op Facebook heeft het evenement tot nu toe 149 geïnteresseerden en 22 aanwezigen.

"We vrezen net dat er geweld tegen de politie zal uitgelokt zal worden. Deze groep staat net daarom gekend bij ordediensten", aldus een welingelichte bron aan Het Nieuwsblad. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) is op de hoogte van de aanstaande risicobetoging en pleegt vandaag overleg met de politie om de risico's in te schatten. Hij zegt geen nieuwe rellen te tolereren.

Zaterdag kwam het voor de derde keer deze maand tot rellen in de hoofdstad. Door het snelle optreden van de politie werden 71 relschoppers opgepakt. Slechts vier van hen worden verder gerechtelijk vervolgd. Een derde van de opgepakte jongeren is afkomstig uit Vlaanderen, vooral uit de regio rond Aalst. Ze hadden afgesproken om samen naar Brussel te trekken - niet om te protesteren tegen de slavernij in Libië, maar om rel te schoppen.