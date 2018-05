Brusselse politici trappen balletje voor propere lucht HA

04 mei 2018

10u27

Bron: Belga 0 Bij de wekelijkse actie tegen luchtvervuiling van de Maria Boodschap basisschool in Brussel hebben vanochtend verschillende Brusselse politici present getekend. Het protest blijft een succes over heel Brussel en Vlaanderen. In totaal namen al 77 scholen deel.

Minister Pascal Smet (sp.a), Hannelore Goeman (sp.a), staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V), Annemie Maes (Groen), Bruno De Lille (Groen), Bart Dhondt (Groen) en Liesbeth Dhaene (N-VA) zakten allemaal af om het tegen de kinderen van "Team Opgeklaarde Lucht" op te nemen.

"In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zal luchtkwaliteit hoog op de agenda staan, want mensen liggen er wakker van. Dat is ook te danken aan deze initiatieven", vertelt Annemie Maes (Groen).

Antwerpse scholen

Het protest dat werd opgestart door de ouders van het collectief Filter Café Filtré krijgt door zijn omvang steeds meer weerklank. In Antwerpen werd gisteren nog bekendgemaakt dat er geen scholen meer gebouwd worden op plaatsen waar de luchtkwaliteit slecht is.

De echte oplossing blijft het probleem bij de bron aanpakken en dat zijn de auto's Annekatrien Verdickt

"Eerste stap"

"We zijn heel blij dat ze onze signalen opvangen", vertelt initiatiefneemster Annekatrien Verdickt. "Dat is een eerste stap. Nu verwachten we echt beleidsdaden en dat op alle niveaus. De echte oplossing blijft het probleem bij de bron aanpakken en dat zijn de auto's. Subsidies geven voor luchtzuiveringssystemen in de school haalt misschien iets uit voor fijn stof, maar stikstofdioxide valt niet te zuiveren", aldus Verdickt.

