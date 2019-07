Brusselse partijen stellen regeerakkoord voor, "Sven Gatz vervangt Guy Vanhengel als minister” TT

17 juli 2019

16u59 0 In Brussel hebben de drie Franstaligen partijen PS, Ecolo en DéFi samen met de drie Nederlandstalige partijen Groen, Open Vld en one.brussels-sp.a hun regeerakkoord voorgesteld. Belangrijkste speerpunten daarin zijn mobiliteit met een veralgemeende zone 30 in heel het gewest, en een omvangrijk programma rond woningrenovatie en -isolatie. Voor Open Vld zou Sven Gatz de fakkel overnemen van Guy Vanhengel.

Brussel is na de Duitstalige gemeenschap de tweede regio die een nieuwe regering heeft, en daar was minister-president Rudi Vervoort (PS) maar wat blij mee op de persconferentie van het regeerakkoord deze namiddag. Hij had het met de glimlach over de “Brusselse stabiliteit”, verwijzend naar de stilstand op Vlaams en federaal vlak.

De onderhandelaars van de zes partijen sloten afgelopen nacht een akkoord nadat Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten tevergeefs nog had geprobeerd om de Franstalige zusterpartij MR mee aan boord te nemen. Maar daar wilden de andere Franstaligen niets van weten. Pas gisterenavond beslisten de liberalen na weken proberen dan toch hun verzet op te geven.

Mobiliteit en Wonen

De nieuwe Brusselse bewindsploeg maakt zich sterk de mobiliteit in de stad hard te zullen aanpakken. Zo komt er een algemene zone 30 in heel het gewest, met enkel op de grote assen nog uitzonderingen. Er komen meer fietspaden en verkeersluwe wijken met circulatieplannen en meer controles. Het openbaar vervoer wordt gratis voor jongeren onder de 25 jaar, weet Bruzz.

Er komen 15.000 sociale woningen bij in het gewest. Tegen 2050 moet Brussel klimaatneutraal zijn. Metrolijn 3 wordt verlengd.

Wie wordt minister?

Over de posten is er officieel nog niets bekend, behalve dat Vervoort opnieuw minister-president wordt. Volgens De Tijd neemt Sven Gatz (Open Vld) de plaats in van Guy Vanhengel als minister in de nieuwe regering. Bij Groen zou Elke Van den Brandt minister worden, Pascal Smet zou zich tevreden moeten stellen als staatssecretaris (hij was in de vorige regering nog minister van Mobiliteit).

Vanavond al volgen de partijcongressen, morgen moet de regering de eed afleggen.