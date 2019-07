Brusselse onderhandelaars starten met zware dossier mobiliteit TT

02 juli 2019

11u28

Bron: Belga 0 De onderhandelaars van PS, Ecolo, Groen, DéFI, Open Vld en one.brussels-sp.a hebben deze voormiddag in het Brussels Parlement de inhoudelijke gesprekken over een Brussels regeerakkoord aangevat met het omvangrijke dossier van de mobiliteit. De problematiek houdt niet enkel de Brusselaars, maar ook de pendelaars uit de andere gewesten wakker.

Een hele reeks investeringsdossiers - tram, metro, ... - werden reeds de voorbije legislatuur opgestart en dienen deze legislatuur verder uitgerold te worden, terwijl met name de groenen zwaar oppositie hebben gevoerd tegen de gekozen opties. Daarnaast moet er ook gepraat worden over nieuwe tramlijnen, minstens drie, waarvan er twee reeds gevorderd zijn - die naar Tour & Taxis en naar Neder-Over-Heembeek. Daarbij zal ook bekeken worden hoe de procedures versneld kunnen worden, niet zozeer de wettelijke procedures over het openbaar onderzoek voor de toekenning van de vergunningen, maar de interne administratieve procedures.

Ongetwijfeld komt ook het probleem van de tol of kilometerheffing op tafel om het autoverkeer naar het hoofdstedelijk gewest te ontmoedigen. Formateur Rudi Vervoort (PS) erkende dat de voorkeur uitgaat naar een vorm van slimme kilometerheffing, die dan in alle gewesten van het land zou worden ingevoerd. Daar lijken evenwel de geesten nog niet rijp voor, aangezien Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) die piste kort voor de verkiezingen naar de prullenmand verwees. In afwachting kan volgens Vervoort gedacht worden aan een vorm van stadsheffing, al dan niet enkel in delen van het gewest. Open Vld'er Sven Gatz wees bij zijn aankomst aan het parlement een tolheffing alvast van de hand.

De onderhandelingen lopen wellicht de hele dag tot een uur of zes.