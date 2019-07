Brusselse onderhandelaars sluiten eerste week formatieberaad af: “Goed opgeschoten” kg

05 juli 2019

20u39

Bron: Belga 0 De delegaties van PS, one.brussels-sp.a, Ecolo, Groen, Open Vld en DéFI hebben vanavond even na 19.30 uur een punt gezet achter hun eerste week formatieberaad. Dit weekend wordt alvast niet gewerkt. De Tourstart in de hoofdstad zal daar wellicht voor iets tussen zitten. De onderhandelaars zien elkaar maandag terug om 9.30 uur.

Nadat de onderhandelaars woensdagavond een mediastilte inlasten, is het moeilijk te achterhalen hoever de gesprekken gevorderd zijn. Naar verluidt hebben ze vandaag twee hoofdstukken nagenoeg afgerond, terwijl het vanmiddag bij de aanvang luidde dat toen reeds meer dan de helft van de formatienota in eerste lezing was doorgenomen.



Formateur Rudi Vervoort blikte in aanwezigheid van de Nederlandstalige collega Elke Van den Brandt (Groen) tevreden terug op de eerste onderhandelingsweek - "we zijn goed opgeschoten" - en keek met veel verwachting naar de tweede week. Het is de bedoeling om het onderhandelingsritme volgende week nog wat op te voeren.

Vlaamse feestdag

Donderdag wordt de pauzeknop een dag ingedrukt wegens de Vlaamse feestdag van 11 juli. De Franstalige partijen maken daarvan gebruik om te onderhandelen over een akkoord over de Cocof, de Franse Gemeenschapscommissie. Die heeft meer bevoegdheden dan de Vlaamse tegenhanger, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De onderhandelingen tussen de Nederlandstalige partijen zijn intussen al goed opgeschoten, gaf een onderhandelaar nog mee.

