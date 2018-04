Brusselse noodnummers opnieuw bereikbaar HA

12 april 2018

10u02

Bron: Belga 0 De noodnummers 100 en 112 zijn in Brussel opnieuw normaal bereikbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Rond 11.10 uur meldde de brandweer dat de technische problemen om de noodcentrales 100 en 112 te bereiken verholpen zijn, waardoor alles normaliter opnieuw gewoon functioneert.

's Ochtends had de brandweer gemeld dat de noodnummers moeilijk te bereiken waren. Sommige bellers geraakten binnen, waarna de verbinding plots verbroken werd. Andere bellers geraakten na een tijd niet meer binnen. Wie de brandweer of dringende medische hulp nodig had, kreeg daarom de raad het nummer 101 te bellen.