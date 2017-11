Brusselse muzikant vervolgd voor agressie en poging afpersing van Roosdaalse WAG EB

Bron: Belga 0 Twitter Sanne M. is beter gekend onder haar modellennaam Sanna Ladera en is de huidige echtgenote van de Portugese voetballer Eder Lopes. Het Brusselse parket heeft een celstraf van 1 jaar met uitstel gevorderd tegen de Brusselse rapper en muzikant Tony Madinda, beter bekend onder zijn artiestennaam Tony Sad. De man zou zijn ex-partner, Sanne M., geslagen hebben en proberen afpersen hebben toen hun relatie op de klippen liep.

Volgens de advocaat van Tony Sad is Sanne M. echter verantwoordelijk voor ernstige financiële problemen waarmee zijn cliënt heeft gekampt. Sanne M. is beter gekend onder haar modellennaam Sanna Ladera, en is de huidige echtgenote van de Portugese voetballer Eder Lopes.

Éderzito António Macedo Lopes is de speler die Portugal in juni 2016 de titel van Europees Kampioen schonk door het winnende doelpunt te scoren in de finale tegen gastland Frankrijk. Enkele maanden later vormde de spits een koppel met Sanna Ladera, die afkomstig is uit Roosdaal, en in de zomer van dit jaar trad het koppel in het huwelijk.

Voordien had Sanna Ladera of Sanne M. echter gedurende een vijftal jaar een relatie met Tony Sad. Het koppel woonde een hele tijd samen en kocht zelfs een woning.

Andere sloten

"Maar die werd volledig op naam van mevrouw gezet, ook al was het mijn cliënt die de renovatie betaalde", zegt meester Pierre Himpler, de advocaat van Tony Sad. "Hij heeft daarvoor een aanzienlijke som geld geleend. Groot was dan ook zijn verbazing toen hij terugkwam van een tournee in Afrika, waar hij heel succesvol is, en de sloten van de woning veranderd waren en hij te horen kreeg dat de relatie beëindigd was. Dat mevrouw ook zijn hond, een American Stafford, verkocht had, was extra pijnlijk."

Later betrapte Tony Sad zijn ex-vriendin in die woning ook met een bekende basketter, waarna hij woedend vertrok. Volgens Sanne M. zou hij nadien nog teruggekeerd zijn en haar geslagen hebben, maar dat ontkent de man met klem. "Daar is ook geen enkele getuige of bewijs van", aldus meester Himpler.

Tony Sad eiste wel het geld terug dat hij in de verbouwingswerken had gestoken en sprak daarbij, via sms, dreigende taal. Volgens het parket was dat een poging tot afpersing.

"Maar dat klopt niet", gaat meester Himpler verder. "Afpersing is geld eisen dat je niet toekomt. In dit geval kwam dat geld hem wel toe. Door het optreden van mevrouw is mijn cliënt immers in een financieel zeer delicate situatie terechtgekomen. Hoogstens ging het om bedreigingen, en bij het incident met de basketter om woonstschennis."

Het parket eiste 1 jaar cel met uitstel maar kon zich ook verzoenen met een werkstraf. Het vonnis valt op 4 januari.

