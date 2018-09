Brusselse MR wil hek rond Maximiliaanpark: "Sluit het af met traliewerk" ADN

18 september 2018

08u45

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, ANP 8 "Sluit het park af met traliewerk, ook 's nachts." Met dat opvallende advies komt Brussels schepen Alain Courtois (MR), nadat gisterenochtend een agent werd neergestoken aan het Maximiliaanpark.

De steekpartij van gisteren is voor Alain Courtois (MR) "de druppel". "Het park moet opnieuw een plek van ontspanning en rust worden, in plaats van het grootste knooppunt van transmigranten in ons land." Ook over het nieuwe asielcentrum dat de federale regering - mét MR - wil neerpoten in de Brusselse gemeente Neder-Over-Heembeek, is Courtois niet te spreken.

Open Vld-schepen Els Ampe steunt het idee van Courtois voor een hek rond het Maximiliaanpark. "Er zijn heel veel parken zoals bijvoorbeeld het Warandepark waar een hek rond staat en die 's nachts worden afgesloten", aldus Ampe in De Ochtend op Radio 1.



Zij wijst staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) met de vinger. "Dat Francken de problemen oplost. In de tijd dat Maggie De Block staatssecretaris was, waren er veel minder problemen. Als De Block het kon oplossen, kan meneer Francken het toch ook? (...) De maat is vol. Er moet een beleid komen."

De man die gisterenochtend in Brussel een agent neerstak, heeft de Belgische nationaliteit. De man is hoogstwaarschijnlijk dakloos. De agent raakte lichtgewond, een andere agent schakelde de verdachte met drie schoten uit. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Het incident gebeurde aldus bij het Maximiliaanpark, waar de politie vaak controles uitvoert omdat zich er migranten op doorreis ophouden. Ze troffen de man slapend aan. Toen ze hem vroegen te vertrekken, werd hij agressief.