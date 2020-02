Brusselse minister stelt testzone voor om 5G-netwerk uit te rollen SVM

19 februari 2020

15u33

Bron: Belga 1 Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (DéFI) stelt voor om een testpool in te stellen voor de uitrol van het 5G-netwerk. Dat heeft hij in het Brussels Parlement bekendgemaakt na een vraag in de commissie Economische Zaken. Het proefproject kan wel pas geconcretiseerd worden na een akkoord binnen de Brusselse regering.

Voor een definitieve uitrol van 5G in België is het wachten op een akkoord tussen de federale overheid en de deelstaten. Om de boot niet te missen inzake 5G stelde het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) eerder al voor om in afwachting voorlopige gebruiksrechten toe te kennen.

Minister Clerfayt stelt nu zelf een testzone voor die als proefproject ervoor kan zorgen dat bepaalde kwesties kunnen opgelost worden en de scheidslijnen in dit dossier kunnen opgeheven worden. "U moet zich eens inbeelden dat wij dankzij 5G niet alleen de mobiliteitsproblemen in het Brussels Gewest kunnen oplossen, maar ook het aanbod en de kwaliteit van het openbaar vervoer kunnen verbeteren", verklaarde Clerfayt.

“Wachten op Godot”

Concreet is de testpool nog niet, want het gaat slechts om een idee. "Wij willen uiteraard voorzichtig blijven, en u kan er zeker van zijn dat wij geen overhaaste beslissingen zullen nemen. Alle aspecten zullen in detail bestudeerd moeten worden", stelt Clerfayt.

Bij N-VA Brussel vinden ze dat de regering "blijft wachten op Godot”. "Binnen de Brusselse regering wordt er koud en warm geblazen. Niets wijst erop dat de Brusselse regering op korte termijn daadwerkelijk vooruitgang wil boeken", vindt parlementslid Cieltje Van Achter.