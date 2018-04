Brusselse Leopold II-tunnel volledig afgesloten door rookontwikkeling TT Silke Vandenbroeck

25 april 2018

13u47 4 In Brussel is de Leopold II-tunnel volledig afgesloten door rookontwikkeling door een defecte ato. Zowel stadinwaarts als -uitwaarts is de tunnel volledig dicht, meldt Mobiris.

Dat voertuig is intussen geblust en getakeld, maar er hangt nog veel rook in de tunnel, meldt de politie. De brandweer heeft alles onder controle. Brussel Mobiris zal het ventilatiesysteem openzetten. Als de rook weg is, zal de tunnel weer opengaan.

Het voertuig bevond zich in de tunnelkoker richting kust, ter hoogte van Simonis.

Zoals bekend wordt de Leopold II-tunnel vanaf 1 mei volledig gerenoveerd. Tijdens het jaar wordt er in de tunnel enkel 's nachts gewerkt van zondag tot en met donderdag, maar tijdens de zomermaanden gaat de tunnel wel volledig toe.

